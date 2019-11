O Facebook concordou em entregar documentos adicionais depois que o escritório do procurador-geral da Califórnia foi ao tribunal este mês para obrigar a empresa a responder pedidos de informações oriundos da investigação sobre privacidade.

Leah Millis/Reuters Mark Zuckerberg é presidente executivo do Facebook, empresa que também é dona do Instagram e do WhatsApp

Sob uma estipulação conjunta registrada no Tribunal Superior de São Francisco nesta semana, a empresa concordou em responder alguns dos pedidos no dia 26 de novembro. Também concordou com um cronograma para fornecer documentos adicionais entre dezembro e janeiro.

Will Castleberry, vice-presidente do Facebook para políticas públicas estaduais e locais, disse nesta quinta-feira, 22, em comunicado, que a empresa "cooperou extensivamente com a investigação do estado da Califórnia, fornecendo milhares de páginas de respostas por escrito e centenas de milhares de documentos no ano passado. Aguardamos ansiosamente a cooperação contínua e a solução dos pedidos restantes do procurador-geral. "

Em julho, o Facebook concordou em pagar uma multa recorde de US $ 5 bilhões para resolver uma investigação da Federal Trade Commission sobre suas práticas de privacidade e disse que aumentaria as salvaguardas dos dados dos usuários. O Facebook também enfrenta uma investigação de 47 estados e territórios dos EUA que analisa se a empresa está envolvida em práticas anticoncorrenciais, coloca dados de consumidores em riscos e eleva preços de publicidade. Além disso, está sob investigação da FTC e do Departamento de Justiça americano. / Reuters