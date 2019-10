Julien de Rosa/EFE/EPA/ Facebook aconcordou em pagar uma multa de U$ 644 mil por violações da lei de proteção de dados

O Facebook aconcordou em pagar uma multa de U$ 644 mil por violações da lei de proteção de dados relacionada à coleta de dados pela consultoria Cambridge Analytica. O presidente-executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, enfrentou questionamentos de parlamentares dos EUA e da União Europeia sobre como a consultoria política obteve os dados pessoais de 87 milhões de usuários do Facebook de um pesquisador.

O Information Commissioner’s Office (ICO), autoridade regulatória de proteção de dados do Reino Unido, emitiu a multa simbólica no ano passado, depois que afirmou que dados de pelo menos 1 milhão de usuários britânicos estavam entre as informações coletadas pela Cambridge Analytica e usadas para fins políticos. Nesta quarta-feira, o ICO disse que, ao desistir de seu recurso e concordar em pagar a multa, o Facebook não havia assumido a responsabilidade sobre o caso.

“A principal preocupação do ICO era que os dados dos cidadãos britânicos estivessem expostos a um sério risco de dano. A proteção de informações pessoais e privacidade pessoal é de fundamental importância”, disse o vice-comissário do ICO James Dipple-Johnstone. O Facebook disse que estava satisfeito por ter chegado a um acordo e a empresa desejou ter feito mais para investigar as alegações sobre a Cambridge Analytica em 2015.