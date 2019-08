REUTERS/Dado Ruvic O WhatsApp está lançando ferramentas para conter o avanço de notícias falsas na plataforma

O Facebook contratou um executivo para supervisionar o WhatsApp na América Latina – baseado em São Paulo, o chileno Pablo Bello será diretor de políticas públicas para aplicativos de mensagens na região. Além do WhatsApp, ele também cuidará do Facebook Messenger, que faz parte da suíte de soluções para mensagens instantâneas da empresa de Mark Zuckerberg.

É o primeiro executivo denominado para a região com algum grau de supervisão sobre o WhatsApp – só o Brasil tem 130 milhões de usuários no app, sendo seu segundo maior mercado. O primeiro é a Índia, com cerca de 400 milhões de pessoas.

Com experiência no setor de telecomunicações no Chile, Pablo Bello, no entanto, não será funcionário do WhatsApp, mas sim no Facebook. Ele não pode ser considerado um representante legal – no entanto, há juristas que defendem que o Facebook deve sim ser acionado em questões jurídicas ligadas ao WhatsApp, uma vez que as duas empresas pertencem ao mesmo grupo econômico, algo que está previsto no Marco Civil da Internet.