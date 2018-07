REUTERS/Valentin Flauraud Facebook anuncia novo botão que permite que usuários contatem empresas via WhatsApp.

O Facebook anunciou que a partir desta quarta-feira, 13, será possível adicionar um botão especial para que os usuários da rede social conversem pelo WhatsApp com as empresas.

O botão só será incluído quando as companhias patrocinarem posts específicos de suas páginas. Se o usuário clicar no ícone, será redirecionado para o aplicativo de conversas, onde um texto padrão, que poderá ser editado antes do envio, aparecerá na caixa de mensagem.

Segundo a gerente de marketing de produto do Facebook, Pancham Gajjar, muitas pessoas já usam o WhastApp para se comunicar com pequenos negócios. “Adicionando um botão direto para o WhatsApp nos anúncios do Facebook, as empresas criam uma forma mais fácil para as pessoas conhecerem seus produtos, usarem seus serviços, ou marcar compromissos e consultas”, disse em nota.

Para adicionar um botão para o WhatsApp em um post, é preciso ir até a página da empresa, escolher uma publicação para patrocinar, selecionar “Impulsionar Publicação”, apertar a opção “Adicionar Botão” e depois clicar em “Enviar Mensagem pelo WhatsApp”. Na primeira vez, a rede social vai pedir para o usuário adicionar e confirmar seu número de celular.

Com o recurso, o Facebook dá mais um passo em direção da integração de suas plataformas. Hoje, já existe um botão nas publicações que permite iniciar uma conversa com as empresas no Messenger. Além disso, é possível vincular contas do Instagram com as do Facebook.