Em prol do esforço de criar "comunidades significativas", sua nova missão desde o ano passado, o Facebook lançou nesta quinta-feira, 9, uma nova ferramenta. Chamada de Mentorship (mentoria, em inglês), a função já havia sido anunciada em novembro do ano passado e poderá ser utilizada por pessoas que buscam auxílio ou orientação dentro de grupos específicos na rede social.

Mais que uma plataforma para ajuda no mercado de trabalho, a ideia do Mentorship é conectar as pessoas que precisam de ajuda às que podem ajudar. Dentro dos grupos, a ferramenta funcionará assim: primeiro, os administradores criarão os programas de mentoria e escolherão as pessoas que eles acham mais qualificadas para ajudar os outros membros. Depois, qualquer membro do grupo pode entrar em contato para aprender com os mentores.

Segundo a nota da empresa em seu blog, o Mentorship inicialmente estará disponível apenas para alguns grupos, com foco em desenvolvimento pessoal e profissional.

Lista de amigos. Além disso, nesta sexta-feira, 10, o Facebook afirmou que está encerrando a opção de feed de notícias baseadas na listas de amigos – com o recurso, o usuário conseguia personalizar a sua página inicial com posts de amigos selecionados. Entretanto, a rede social afirmou que as listas de amigos em si continuarão existindo – só sumirá mesmo o feed de notícias baseado nos contatos. Segundo o site Techcrunch, o Facebook encerrou o recurso "para concentrar esforços em melhorar a experiência no feed de notícias dos usuários”.