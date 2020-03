O Facebook anunciou nesta terça-feira, 17, que vai investir US$ 100 milhões em 30 mil empresas, como parte de um fundo para ajudar pequenas empresas durante a pandemia de coronavírus.

A ação será dividida em mais de 30 países em que o Facebook está presente, incluindo a América Latina. Ao Estado, o Facebook informou que os países contemplados com o investimento e os critérios de escolha das empresas serão divulgados nos próximos dias.

Dado Ruvic/Reuters Facebook criará fundo de US$ 100 milhões para ajudar pequenas empresas

Por enquanto, as empresas interessadas deverão se inscrever no site do projeto, onde receberão mais informações sobre o investimento. A plataforma já está recebendo cadastros, e ainda não divulgou data de encerramento das aplicações. O Facebook afirmou que a ordem de inscrição não será um critério de escolha.

Segundo a diretora de operações e segunda principal executiva do Facebook, Sheryl Sandberg, a empresa decidiu criar o fundo após observar outras iniciativas de auxílio à pequenos negócios que podem ser impactados pelo coronavírus.

“Ouvimos pequenas empresas para entender como podemos ajudá-las da melhor maneira. Ficou claro que o apoio financeiro pode permitir que elas mantenham as operações e ajudem as pessoas que não podem ir ao trabalho. É por isso que hoje estou anunciando que o Facebook está investindo US$100 milhões para ajudar 30 mil pequenas empresas em mais de 30 países onde nossos funcionários vivem e trabalham”, afirmou Sandberg em nota.