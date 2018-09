Tom Brenner/The New York Times Mark Zuckerberg não quer correr o risco de ver o Facebook ser acusado de manipular uma nova eleição nos EUA

O Facebook está preparando um “quartel general” para tentar evitar que agentes externos afetem a eleição que vai escolher os membros do Congresso americano, marcada para acontecer dia 6 de novembro. Segundo o site americano Business Insider, os principais executivos de estratégia do Facebook estão empenhados na configuração do espaço, que funcionará como um laboratório de informática na sede da rede social, em Menlo Park.

Ao site de notícias NBC, Samidh Chakrabarti, chefe de engajamento cívico da empresa, disse que o espaço será formado por uma equipe de funcionários de diferentes áreas de atuação do Facebook. “Assim, se surgir algum problema horas antes da eleição, será mais fácil tomarmos uma ação rápida e decisiva”, disse.

O ambiente terá várias telas para monitorar métricas da rede social na tentativa de identificar atividades incomuns. Segundo Chakrabarti, o laboratório contará com alarmes que vão disparar quando o sistema detectar atitudes suspeitas, aém de picos inesperados de acesso e quedas nas atividades.

Pressão. O executivo disse que a rede social precisa estar preparada para qualquer coisa para evitar que a plataforma crie crises políticas. Chakrabarti comparou a preparação do Facebook com uma corrida armamentista e disse que a rede social está muito mais preparada para lidar com a “guerra” de notícias falsas e manipulação que estava em 2016.

“Nós permanecemos sempre vigilantes, focados em garantir que possamos nos manter a frente de novos problemas que surjam. Esse será um processo sem fim", disse Chakrabarti.

A rede social tem sofrido vários ataques desde a última eleição presidencial, quando foi acusada de permitir que agentes externos manipulassem a opinião de eleitores, principalmente por meio de anúncios.