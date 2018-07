Facebook Nova função já está disponível na rede social

O Facebook está lançando nesta terça-feira, 13, mais uma função para tentar transformar a linha do tempo em um ambiente mais "confortável e humano", longe de notícias falsas: uma ferramenta de publicação de listas.

Segundo a empresa, a ideia é que as pessoas compartilhem toda sorte de listas – de itens favoritos de um determinado assunto (como no livro e no filme Alta Fidelidade, de Nick Hornby) até resoluções de Ano Novo, incluindo, talvez, a lista do mercado.

A nova função está começando a ser disponibilizada em todo o mundo nesta terça-feira e deve chegar à sua timeline em breve.

A ferramenta é a primeira grande novidade do Facebook para a área de publicação de posts desde os textos com fundo colorido. Elas são bem simples de criar: basta escolher um título e começar a elencar elementos. O próprio Facebook dá algumas sugestões – como "locais que quero visitar", "filmes que quero ver" ou "os meus objetivos para 2018".

via GIPHY

Algoritmo. A função é uma forma do Facebook encorajar os usuários a falar mais sobre si mesmos e como se sentem. No mês passado, o Facebook anunciou uma das suas maiores mudanças em anos. Por meio de uma alteração no algoritmo usado pela rede social, publicações de amigos e parentes passaram a ser priorizadas na linha do tempo dos usuários, enquanto postagens de marcas e conteúdo de sites de notícias se tornaram menos frequentes.

Após enfrentar fortes críticas, já que o algoritmo deixou de priorizar qualquer notícia, seja ela correta ou falsa, a rede social anunciou dias depois a criação de uma espécie de “ranking de confiança”. Afirmou que pedirá a alguns usuários para que votem em quais sites de notícias consideram confiáveis.

O resultado, segundo a empresa, ajudará o algoritmo a determinar quais notícias devem aparecer para os usuários.

O presidente da rede social, Mark Zuckerberg, disse ainda que o algoritmo vai privilegiar notícias de localidades próximas ao usuário. A atualização será feita de forma gradual, a começar pelos EUA.