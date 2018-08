Bloomberg/Andrew Harrer Mark Zuckerberg é presidente do Facebook

O Facebook anunciou nesta sexta-feira, 10, que começará um processo de autorização para páginas de grande audiência nos Estados Unidos. De acordo com as novas regras, os gerenciadores precisarão passar por uma verificação de identidade e também terão que confirmar em que país moram.

A rede social afirma que o processo de autorização é uma medida de transparência, para evitar que as páginas sejam administradas por contas falsas ou maliciosas. Inicialmente, a regra vale só para as páginas dos Estados Unidos, mas, segundo o site The Verge, é provável que o Facebook implemente a medida em todas as páginas.

Quando o Facebook solicitar a autorização de uma página, a conta não conseguirá postar na rede social enquanto não completar o processo. As informações do gerenciador da página será incluída em uma seção chamada “pessoas que gerenciam esta página”, que mostrará de que país é o dono daquela conta.

As medidas surgem cerca de uma semana depois que a empresa disse ter identificado uma nova campanha coordenada de influência política em sua plataforma para enganar os usuários antes das eleições parlamentares de novembro dos Estados Unidos.

"Nosso objetivo é impedir que organizações e indivíduos criem contas que enganem as pessoas sobre quem são ou sobre o que estão fazendo", afirmou o Facebook em nota.