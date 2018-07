A maior rede social do mundo dá mais um passo em Heliópolis com seu projeto “Facebook na Comunidade”. Agora, além das aulas de empreendedorismo, ministradas em uma casa chamada por eles de “laboratório de inovação” no bairro da zona sul de São Paulo, moradores terão acesso a aulas básicas de programação. A ideia, segundo o diretor de engenharia do Facebook, Artur Souza, é “ensinar os conceitos básicos, para que a partir dali a pessoa tenha um ponto de partida”.

“Ensinar a programar é ensinar um jeito de pensar, para resolver problemas que inclusive não são de computadores”, diz. O curso será dividido em cinco aulas, uma por semana, de três horas cada. Segundo o engenheiro, não será abordada uma linguagem de programação em detalhes. “Mas vamos passar por Javascript”, explica.

TIAGO COSTA/DIVULGAÇÃO

O laboratório foi anunciado em novembro, inaugurado em abril e teve a sua segunda turma de alunos concluída na última semana. Foram 30 pessoas em um laboratório com 15 computadores. A ideia de incluir programação no curso de formação de potenciais empreendedores no bairro, segundo Patrick Hruby, líder da área de pequenas e médias empresas no Facebook, surgiu a partir de empecilhos em comum enfrentados no local.

“Tinha gente que tinha vontade de montar um aplicativo, uma ótima ideia, mas não tinha conhecimento para botar a ideia em prática”, explica Hruby que acrescenta que a ideia é passar algo básico e que “ninguém sairá de lá programador”. As aulas para a primeira turma formada começam no dia 1º de agosto.

“A ideia é que esse projeto possa se expandir e ir além de Heliópolis”, diz Hruby. “Queremos aprender ali para replicar o modelo em outros bairros e outras capitais do Brasil e do mundo.”

O projeto em Heliópolis é o único do gênero do Facebook em todo o mundo e só foi possível após uma parceria com a União de Núcleos, Associações dos Moradores de Heliópolis e Região (Unas). Outros aliados na iniciativa são o Sebrae e o IAB Brasil.

Internet.org

A presença do Facebook na zona sul de São Paulo não deve se limitar a cursos. A empresa já anunciou sua intenção em levar conexão a “pontos cegos” no bairro de cerca de 200 mil habitantes. Para isso, pretendem instalar pontos de rede Wi-Fi garantindo acesso.

Os detalhes dessa intenção, como a extensão da área coberta, a operadora com a qual se aliarão para torná-lo viável, se o acesso será gratuito ou ainda se ele garantirá acesso irrestrito à internet ou só a algumas aplicações, como o próprio Facebook, “ainda estão em discussão”, diz Hruby.

“A discussão pode evoluir e as coisas podem mudar por isso não posso adiantar nada”, diz. “São muitos detalhes, tem muita coisa envolvida para alinhar, a expectativa de lançamento é sempre para ontem, mas isso não é algo que está 100% no nosso controle porque envolve parcerias.”

O porta-voz do projeto diz que esse projeto nada tem a ver com o Internet.org, polêmico empreendimento encabeçado por Mark Zuckerberg que se constitui em parcerias com operadoras ao redor do mundo para a oferta de acesso a algumas aplicações sem desconto na franquia de dados dos usuários. A iniciativa está presente em alguns países na África, além da Colômbia, Guatemala e Panamá.

ANDRE MASSAO/DIVULGAÇÃO

Patrick Hruby no lançamento da iniciativa em Heliópolis Patrick Hruby no lançamento da iniciativa em Heliópolis

Na Índia, o projeto não emplacou. Após manifestações da sociedade civil contrárias ao projeto por, segundo eles, violar o princípio de neutralidade de rede, startups e operadoras encerraram a parceria com o Internet.org. No Brasil, o princípio – baseado na ideia de que operadoras não podem gerenciar o conteúdo que passa pela sua rede – é garantido pelo Marco Civil da Internet, aprovado em abril do ano passado.

Em abril, Zuckerberg se reuniu com a presidente Dilma Rousseff para discutir a possível entrada do Internet.org no Brasil. “Mas são coisas diferentes”, diz Hruby. “O Internet.org é algo muito mais amplo e que contempla o País como um todo.”