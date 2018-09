Philippe Wojazer/Reuters Facebook é a maior rede social do mundo, com 2,3 bilhões de usuários

Após revelar a descoberta de uma falha de segurança que afetou 50 milhões de contas em todo o mundo, o Facebook voltou ao centro das atenções nesta sexta-feira, 28. Mas com um agravante: além do incidente em si, a rede social não está permitindo que usuários publiquem em seu feed algumas matérias sobre o assunto.

Na tarde desta sexta-feira, o repórter Brian Fung, do The Washington Post, reportou em sua conta no Twitter que não conseguia compartilhar com seus amigos a notícia do jornal inglês The Guardian sobre o assunto.

Facebook won’t allow users to share this @guardian story about Facebook’s security breach. Lots of people reporting this, and I just tested it for myself. https://t.co/sEvwo8jpvF pic.twitter.com/titkCVnxS3 — Brian Fung (@b_fung) 28 de setembro de 2018

Na sequência, a professora de jornalismo da Universidade de Columbia, Emily Bell publicou em sua conta no Twitter que o Facebook também não permitia a publicação da matéria da agência de notícias AP na rede social. Nos dois casos, o Facebook reportou as matérias como "spam", dizendo que muitas pessoas estavam publicando o mesmo link ao mesmo tempo.

Oh yes so it is - Facebook is blocking the link to the @AP story about its hack as potential spam h/t @kateconger pic.twitter.com/LOONu4z4Ph — emily bell (@emilybell) 28 de setembro de 2018

A reportagem do Estado tentou publicar os links das duas matérias em suas contas pessoais no Facebook e também recebeu o mesmo aviso. Segundo o Facebook, "nossos sistemas automatizados marcaram incorretamente duas notíciascomo spam. Corrigimos o problema assim que tomamos conhecimento e agora as pessoas podem compartilhar os dois artigos normalmente. Pedimos desculpas pela inconveniência que isso possa ter causado."

É bastante provável que seja uma falha no algoritmo da rede social – que busca bloquear o uso de robôs para divulgar uma mensagem em massa ao mesmo tempo. No entanto, também é algo que põe em xeque, ao menos por enquanto, a rede social.