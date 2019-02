Bruno Capelas/Estadão Páginas removidas violavam Padrões de Comunidade da rede social

O Facebook retirou do ar nesta terça-feira, 5, 89 páginas que cometeram reincidência ao violar as políticas de conduta da rede social. Isto é: um usuário que teve uma página removida por praticar, por exemplo, discurso de ódio ou homofobia, e voltou a fazer isso em uma outra página, criada por ele anteriormente com outro fim, agora teve a segunda fanpage derrubada.

A movimentação acontece depois que a empresa atualizou sua política de Padrões de Comunidade na semana passada – a ideia é prevenir que um dono de páginas "engane" os usuários ao apresentar uma aparência inofensiva para continuar propagando mensagens ofensivas. Entre os exemplos de páginas removidas no Brasil, estão Frases (com 114 mil fãs); Versos Apagados (com 950 mil fãs) e Frases & Indiretas (com 250 mil fãs).

"Anteriormente, nossa política de reincidência aplicava-se apenas às Páginas que foram criadas depois que removemos a primeira Página por violar nossos Padrões da Comunidade", afirmou a empresa por meio de comunicado. "Essa atualização da nossa política de reincidência significa que as Páginas que foram criadas antes da remoção da primeira Página agora também podem estar sujeitas a essa política".

Em alguns casos, os donos das páginas chegavam a avisar seus fãs que tinham tido fanpages retiradas do ar, pedindo a eles que curtissem a nova página.

As ações aconteceram no Brasil e nos Estados Unidos, confirmou um porta-voz do Facebook. Quem também teve páginas removidas foi o conspiracionista de extrema direita Alex Jones – criador do sistema InfoWars, ele já havia sido removido do Facebook em agosto. Hoje, teve 22 páginas associadas às suas ideias removidas – todas elas tinham sido criadas antes de sua exclusão da rede social.