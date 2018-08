Reuters Drone do Facebook faz parte de projeto que pretende levar internet para áreas sem acesso à conexão banda-larga.

O Facebook disse que não vai mais continuar com o seu projeto de construir drones de alto desempenho para o fornecimento de internet. O projeto, chamado de Aquila, foi iniciado há quatro anos e foi oficialmente descontinuado nesta quarta-feira, 27. A novidade foi anunciada em uma publicação no blog da empresa escrito pelo diretor de engenharia da rede social, Yael Maguire.

Quando foi lançado, o projeto tinha como objetivo de fornecer internet para regiões remotas por meio de drones gigantescos que funcionariam por meio de energia solar. À época, o Aquila foi visto como mais uma iniciativa do Facebook de aumentar o número de pessoas conectadas no mundo.

“Decidimos não projetar ou construir nossa própria aeronave por mais tempo e fechar nossas instalações em Bridgwater”, disse Maguire se referindo a uma instalação em Bridgewater, Inglaterra, sede do projeto Aquila.

Agora, em vez de construir, o Facebook diz que quer se concentrar em trabalhar com parceiros interessados em fornecer internet de qualidade, além de se empenhar no estabelecimento de regras federais em torno de operações parecidas. Em novembro do ano passado, a rede social anunciou que estava trabalhando com a Airbus para desenvolver versões melhores para sistemas de altas altitudes que, quando integrados a aeronaves, poderiam transmitir internet de alta velocidade.