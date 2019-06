REUTERS/Dado Ruvic//File Photo Facebook flexibiliza sua política de anúncios com moedas virtuais

O Facebook conseguiu a adesão de mais de uma dúzia de empresas, incluindo Visa, Mastercard, PayPal e Uber, para apoiar a nova criptomoeda que a gigante de redes sociais planeja revelar na próxima semana. As instituições financeiras e empresas de e-commerce investirá cerca de US$ 10 milhões cada em um consórcio que administrará a moeda digital, de acordo com pessoas ligadas ao assunto.

As fontes apontaram, ainda, que o montante será utilizado para financiar a criação da moeda, que será atrelada a uma cesta de divisas emitidas pelo governo para evitar as fortes oscilações que perseguiram outras criptomoedas. No mês passado, o Wall Street Journal informou que o Facebook estava recrutando instituições financeiras e gigantes online para ajudar a lançar o sistema de pagamentos baseado em criptografia e estava procurando levantar cerca de US$ 1 bilhão para o esforço chamado de Projeto Libra.

O projeto secreto, em andamento há mais de um ano, gira em torno de uma moeda digital que seus usuários podem enviar uns aos outros e usar para fazer compras tanto no Facebook quanto em outros sites. Conversas com alguns dos parceiros estão em andamento e a eventual associação do grupo pode mudar, acrescentaram as pessoas ligadas ao assunto. Um porta-voz do Facebook se recusou a comentar o assunto.