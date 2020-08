Dado Ruvic/Reuters Ainda não há data específica para o lançamento do Facebook News no Brasil

O Facebook anunciou nesta terça-feira, 25, planos para lançar seu serviço de notícias no Brasil nos próximos meses — o Facebook News também deve chegar a outros países como Reino Unido, Alemanha, França e Índia. A ferramenta, implementada nos Estados Unidos no ano passado, paga os veículos de notícias pelos conteúdos e tem hoje reportagens originais de mais de 200 editoras.

Nos últimos anos, a rede social, que tem 2,7 bilhões de usuários ativos mensais, tem sido criticada pela circulação de notícias falsas e campanhas de desinformação em sua plataforma — muitos acreditam que esse tipo de conteúdo afetou o resultado da eleição presidencial dos EUA de 2016, vencida por Donald Trump. O serviço de notícias do Facebook é uma resposta às críticas: o presidente-executivo, Mark Zuckerberg, diz que a empresa tem compromisso em priorizar notícias “confiáveis” em seu feed, identificando canais de alta qualidade.

"Os hábitos do consumidor e o inventário de notícias variam de acordo com o país. Portanto, trabalharemos em estreita colaboração com os parceiros de imprensa em cada um dos países para adaptar a experiência", afirmou o Facebook em comunicado nesta terça.

Ainda não há data específica para o lançamento do serviço no Brasil: a rede social disse que "tem como objetivo lançar o Facebook News em vários países entre os próximos seis meses e um ano".