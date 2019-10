Lançamento de serviço terá a presença de Zuckerberg

O Facebook deve anunciar nesta sexta-feira, 24, um novo serviço: uma aba com curadoria de notícias feitas por centenas de veículos de imprensa. Segundo apuraram o site de tecnologia Recode e o jornal Washington Post, a rede social deve pagar para alguns veículos para exibir reportagens no serviço, informaram fontes próximas ao assunto. Os testes devem ser iniciados nos EUA, com milhares de usuários, e devem demorar para se estender ao mundo todo.

O serviço deve ser anunciado em um evento em Nova York, com a presença de Mark Zuckerberg e de Robert Thomson, presidente executivo da News Corp, controladora do canal Fox, um dos principais grupos de mídia dos Estados Unidos. É um encontro curioso: ao longo de 2018, os dois se degladiaram em torno da questão se o Facebook deveria pagar as empresas de mídia por exibir links para as reportagens.

Segundo as fontes, algumas das parcerias fechadas pelo Facebook para a aba de notícias incluem contratos de US$ 3 milhões por uma parceria de três anos. Entre os parceiros, estão o Wall Street Journal, o Business Insider, o Washington Post e o BuzzFeed. As fontes dos jornais dizem ainda que o New York Times deve aderir ao pacto, mas o acordo ainda não foi finalizado – a empresa se negou a comentar o assunto.

Nem todos os jornais participantes, porém, serão remunerados. Apesar da disparidade entre os veículos, o projeto é uma tentativa do Facebook de melhorar sua imagem perante à imprensa – a empresa foi acusada, nos últimos anos, de afetar o negócio de jornais no mundo todo.

Todas as notícias exibidas pela aba serão curadas por um time de jornalistas humanos do Facebook, bem como uma seleção personalizada para cada usuário, feita por um algoritmo próprio da rede social. Quem clicar nas reportagens poderá lê-las gratuitamente, mesmo que o veículo tenha um paywall – caso o usuário clique em uma segunda reportagem, porém, será preciso ter uma assinatura.