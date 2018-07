Lucas Jackson/Reuters Evan Spiegel é presidente da Snap

O presidente executivo da Snap, Evan Spiegel, começou mais um capítulo da famosa rixa entre a empresa dona do Snapchat e o Facebook, dono do Instagram. Na última terça-feira, 29, Spiegel disse em uma entrevista na Califórnia que o Facebook deveria “copiar nossas práticas de proteção de dados também”. A cutucada se refere aos inúmeros recursos na rede social de fotos de Zuckerberg que foram inspiradas no Snapchat e recebeu aplausos da plateia.

Apesar de evitar pronunciar o nome “Facebook” ao longo da entrevista, Spiegel não deixou de opinar sobre as últimas polêmicas envolvendo a empresa de Mark Zuckerberg. O presidente da Snap disse que a rede social falhou em adequar as suas políticas de privacidade, depois que explodiu no começo deste ano o escândalo Cambridge Analytica, que revelou que a empresa usou de forma ilícita informações de 87 milhões de usuários do Facebook.

“Fundamentalmente, acho que as mudanças devem ir além de fachadas, e mudar efetivamente a forma como essas plataformas funcionam”, disse Spiegel.

O Facebook não deixou barato. Alex Stamos, diretor de segurança do Facebook, atacou Spiegel em um tweet, apontando os problemas de privacidade da Snap.