Tom Brenner/The New York Times Mark Zuckerberg é presidente executivo do Facebook

Um grupo de procuradores estaduais, incluindo a procuradora de Nova York Letitia James, se reuniu nesta segunda-feira, 7, com o secretário de Justiça dos Estados Unidos, William Barr, para discutir uma investigação governamental sobre o Facebook, afirmaram duas fontes com conhecimento do assunto à agência de notícias Reuters.

A reunião aconteceu após a Reuters e outras agências de notícias publicarem em 25 de setembro que o Departamento de Justiça dos EUA vai abrir uma investigação antitruste sobre o Facebook, que já enfrenta inquéritos da Comissão Federal de Comércio (FTC) e da comissão de justiça da Câmara dos Representantes.

A investigação dos procuradores estaduais sobre o Facebook, anunciada em setembro, está sendo conduzida por Nova York e também inclui Colorado, Flórida, Iowa, Nebrasca, Carolina do Norte, Ohio, Tennessee e Distrito de Columbia.

Representantes do Facebook não comentaram o assunto, mas o presidente-executivo da rede social, Mark Zuckerberg, afirmou a funcionários que espera que a empresa consiga se defender e evitar uma ordem para se dividir em múltiplas empresas.

Laetitia James, de Nova York, afirmou em setembro que investigações tentariam identificar as ações do Facebook que colocaram em risco dados de usuários, reduziram a qualidade das escolhas dos consumidores ou aumentaram o custo da publicidade.

O Facebook, controlador do Instagram e do WhatsApp, tem 2,7 bilhões de usuários mensais ativos e acertou em julho o pagamento de US$ 5 bilhões para encerrar uma investigação da FTC sobre múltiplas violações de direitos de privacidade.