O Facebook e o Google podem perder US$ 44 bilhões em receita de publicidade em 2020 por conta da pandemia de coronavírus. Segundo uma projeção da firma de investimentos Cowen & Co, a receita do Facebook deve ficar US$ 15,7 bilhões abaixo do projetado pela firma, enquanto a do Google deve ficar 28,6 bilhões abaixo do esperado.

O Facebook afirmou nesta terça-feira, 24, que seus negócios estão sendo atingidos pela epidemia de coronavírus, com vendas mais fracas de publicidade apesar dos usuários passarem mais tempo conectados na rede social por conta de medidas de quarentena.

Stephen Lam/Reuters Facebook e Google devem ter queda na receita por causa do coronavírus

“Não monetizamos muitos de nossos serviços onde estamos vendo um aumento no engajamento, e nós temos visto uma enfraquecimento de nossos negócios com publicidade em países que estão tomando medidas agressivas para reduzir a disseminação do Covid-19”, afirmou o Facebook em comunicado. A empresa, porém, não especificou a magnitude do impacto.

Na quarta, 25, o Rich Greenfield, analista da LightShed, escreveu em nota que as plataformas digitais estão sentido primeiro as dores da crise do coronavírus, dada a facilidade de remover campanhas na internet em compração com outros meios, como a televisão.

Isso não significa que as empresas não poderão desfrutar do lucro. A Cowen & Co estima que em 2020 o Facebook terá lucro de US$ 33,7 bilhões (margem de 49%), enquanto o Google deve ter lucro de US$ 54,3 bilhões (margem de 43%). /COM INFORMAÇÕES DA REUTERS