Os aplicativos do Google e do Facebook, juntamente com seus serviços derivados, dominam a lista dos aplicativos mais usados nos Estados Unidos em 2016, elaborada pela consultoria Nielsen e divulgada na última semana. Sem surpresas, o Facebook ficou no topo da lista, com 146 milhões de usuários únicos por mês e crescimento de 14% em relação ao ano anterior. O Google, enquanto isso, dominou o restante da lista e ficou com cinco representantes dentre os 10 melhores apps.

Quem tem motivos para sorrir com a lista é Mark Zuckerberg. Afinal, enquanto o aplicativo do Facebook permanece no topo da lista, os seus derivados só crescem. O Facebook Messenger assumiu a segunda colocação, com quase 130 milhões de usuários únicos por mês e o Instagram, enquanto isso, se consolida na oitava posição com quase 75 milhões de usuários únicos por mês e um crescimento surpreendente de 36% em comparação com 2015.

O Google, enquanto isso, só aparece pela primeira vez no ranking na terceira posição, com o YouTube — com quase 114 milhões de usuários únicos por mês. No entanto, em seguida, o ranking é dominado pelo Google: Maps, Busca, Google Play e Gmail ocuparam entre a terceira e a sétima posição, respectivamente.

Os únicos aplicativos que não pertecem ao Facebook e o Google são os dois últimos colocados: o Apple Music, em nono lugar, com pouco mais de 68 milhões de usuários únicos ao mês, e o Amazon App, com 65,5 milhões de usuários e um crescimento assustador: 43% em relação ao ano anterior.