Para apoiar pequenas empresas, o Facebook e o Instagram anunciaram nesta segunda-feira, 11, novas ações, como hashtags e adesivos de apoio em tempos de pandemia de coronavírus, que estarão disponíveis nas redes sociais. A ideia é permitir que os empreendimentos possam receber visualizações e sejam recomendados por outras pessoas, além de uma forma incentivar o trabalho dos estabelecimentos.

No Instagram, o adesivo “Apoie as Pequenas Empresas” permite que a publicação faça parte de um compilado de Stories chamado “Compra Local”, que mostra os comércios da região do usuário. Já o texto da hashtag no Facebook redireciona os usuários para uma página onde é possível ver outros posts de pequenas empresas e onde é possível ajudar o negócio.

Facebook Imagem mostra hashtag de apoio no Facebook e selo que poderá ser usado no Stories do Instagram

Outra novidade anunciada é o “Empresas nas redondezas”, a funcionalidade estará disponível no Facebook e os usuários poderão encontrar, por meio dela, as atividades dos comércios de bairro da região. Na ferramenta, será possível enviar mensagens, pedir comida e comprar produtos.