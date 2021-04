Dado Ruvic/Reuters Usuários relataram no Twitter que não conseguiam acessar o Facebook e o Instagram nesta quinta-feira, 8

As redes sociais Facebook e Instagram, empresas de Mark Zuckerberg, enfrentaram instabilidade na noite desta quinta-feira, 8, para alguns usuários do mundo, incluindo o Brasil.

De acordo com o site Down Detector, conhecido por apontar falhas em serviços na internet, houve um pico de reclamações às 18h20 para ambas as redes sociais. As reclamações também vieram de outros países da América Latina, como Chile, Colômbia e Equador. A partir das 19h, porém, as reclamações diminuíram e os serviços pareciam ter voltado para a maioria dos usuários.

O Estadão entrou em contato com as empresas para saber o motivo da instabilidade, mas ainda não obteve resposta.

Integração de plataformas

Em março passado, as duas redes sociais e o WhatsApp, também comandado por Zuckerberg, ficaram fora do ar por cerca de 50 minutos. As últimas instabilidades foram reportadas em julho e setembro de 2020. Antes disso, em maio, uma falha centralizada na América Latina impossibilitou a execução de funções básicas como envio de mensagens, comentários e realização de publicações nos três serviços. Em março daquele ano, as redes sociais do grupo chegaram a ficar fora do ar por quase 24 horas depois de mudanças nas configurações dos servidores da companhia.

Com a maior integração entre as três plataformas, é comum que todos os serviços da empresa passem por instabilidade de maneira conjunta.

Entre especialistas, corre a especulação de que parte dos problemas frequentes tem sido causados pelo plano de integração entre WhatsApp, Instagram e Facebook Messenger, que foi anunciado em janeiro de 2019 e que teve início em 30 de setembro de 2020 com a integração do Facebook Messenger e Instagram. O recurso irá permitir que as pessoas se comuniquem de um mensageiro para o outro, sem trocar de aplicativo.

