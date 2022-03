Dado Ruvic / Reuters Facebook é multado por autoridades irlandadesas por vioalção de dados

O regulador de dados da Irlanda disse nesta terça-feira que está impondo uma multa de US$ 18,7 milhões à Meta (holding do Facebook), após uma investigação sobre 12 notificações de violação de dados recebidas em 2018.

O comissário de proteção de dados do país disse que descobriu que "a plataforma não conseguiu adotar medidas técnicas e organizacionais apropriadas que permitiriam demonstrar prontamente as medidas de segurança que implementou na prática para proteger os dados dos usuários da UE".

A Irlanda regula o Facebook e vários outros grandes gigantes da Internet dos EUA porque sua sede na União Européia está no país.

O Comissário de Proteção de Dados, que tem várias investigações em andamento sobre a empresa, multou no ano passado sua subsidiária WhatsApp em um recorde de US$ 247 milhões por não estar em conformidade com as regras de dados da UE em 2018.

Um porta-voz da plataforma disse que "consideraria cuidadosamente a decisão desta terça-feira", acrescentando que seus "processos continuam evoluindo".

"Esta multa é sobre práticas de manutenção de registros de 2018 que foram atualizadas desde então, não uma falha em proteger as informações das pessoas", disse o porta-voz.