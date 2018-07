Valentin Flauraud/Reuters No caso, mãe procurava por pistas se a garota havia cometido suicídio em sua conta no Facebook

O Facebook recebeu uma multa de € 150 mil (cerca de R$ 515 mil ou US$ 166 mil, em conversão direta) do órgão fiscalizador de proteção de dados da França. De acordo com as informações divulgadas pela entidade nesta terça-feira, 16, a rede social falhou em impedir que dados de usuários fossem acessados por anunciantes.

A agência fiscalizadora CNIL disse que a multa — que foi imposta tanto ao Facebook global como ao Facebook Irlanda-- faz parte de uma ampla investigação europeia e que também está acontecendo na Bélgica, Holanda, Espanha e Alemanha acerca das práticas do Facebook.

A multa de US$ 166 mil é pequena no contexto da empresa, que tem um faturamento trimestral de aproximadamente US$ 8 bilhões e uma capitalização na bolsa de cerca de US$ 435 bilhões. No entanto, o valor da multa era o máximo que a CNIL podia atribuir ao Facebook quando começou a investigação.

Agora, a CNIL pode emitir multas de até € 3 milhões, após a aprovação de uma nova lei em outubro de 2016.

Histórico. No ano passado, o órgão fiscalizador francês deu ao Facebook um prazo para parar de rastrear atividades online de não usuários sem o consentimento deles e ordenou que a rede social parasse a transferência de dados pessoais para os Estados Unidos.

O Facebook argumentou que a autoridade de proteção de dados da Irlanda, não a CNIL, é a autoridade competente para formular tais ordens, já que a sede europeia da companhia de rede social fica em Dublin.

Em comunicado emitido nesta terça-feira, o Facebook não disse se vai tomar ações como resultado da multa. "Nós tomamos nota da decisão da CNIL, com a qual nós discordamos respeitosamente", disse o Facebook em comunicado enviado por e-mail à Reuters.