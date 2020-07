Dado Ruvic/Estadão Aprovada, a nova legislação coloca Hong Kong sob maior controle da China

O WhatsApp, de propriedade do Facebook, informou nesta segunda-feira, 6, que interrompeu o processamento de solicitações de autoridades de segurança por dados de usuários em Hong Kong. O WhatsApp está “pausando” essas análises, aguardando uma avaliação mais aprofundada do impacto da Lei de Segurança Nacional aprovada pela China, incluindo due diligence formal sobre direitos humanos e consultas com especialistas da área, disse um porta-voz da empresa em comunicado.

A região de Hong Kong tem acesso irrestrito à internet, ao contrário da China continental, onde sites como Google, Twitter e Facebook são bloqueados.

Na semana passada, o Legislativo chinês aprovou uma lei de segurança nacional em Hong Kong, preparando o cenário para as mudanças mais radicais na história da ex-colônia britânica desde que voltou ao domínio chinês há 23 anos.

A abrangente legislação coloca Hong Kong sob maior controle da China. Alguns moradores de Hong Kong disseram que estavam revisando suas postagens anteriores em redes sociais sobre os protestos pró-democracia e a lei de segurança, e excluindo aquelas que eles achavam que seriam vistas como sensíveis.

A lei também colocou a China ainda mais no caminho de uma colisão com os Estados Unidos, com o qual já está envolvida em conflitos sobre comércio, o mar do sul da China e o coronavírus.