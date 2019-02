Philippe Wojazer/Reuters Rede social está aumentando sua divisão de blockchain

O Facebook está contratando os principais membros da equipe por trás da startup de blockchain Chainspace, revelou nesta terça-feira, 5, o site americano de tecnologia Cheddar. A startup desenvolveu um sistema descentralizado de "contratos inteligentes", que permite facilitar o processo de pagamentos e de outros serviços. A novidade retoma a ideia de que a rede social está desenvolvendo uma função para transferir dinheiro virtual por meio de seus aplicativos.

Segundo o site americano, a empresa de Mark Zuckerberg fez a aquisição de quase toda a equipe da startup, fundada por pesquisadores da University College London. David Marcus, ex-presidente do PayPal e um dos executivos mais antigos do Facebook, é o responsável por liderar o grupo de blockchain na rede social.

Quatro dos cinco pesquisadores que criaram a Chainspace estão se juntando à divisão de blockchain do Facebook, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto. Dois deles, Alberto Sonnino e George Danezis, já colocaram na rede social LinkedIn que estão trabalhando como pesquisadores de blockchain no escritório de Londres do Facebook.

O site da Chainspace recentemente publicou que a equipe por trás da startup está "mudando para algo novo". Fontes do site americano disseram que a startup vai fechar porque a rede social contratou a maioria de seus funcionários.

A Chainspace estava no processo de levantar uma rodada de financiamento de menos de US$ 4 milhões, segundo pessoas a par do assunto. Os primeiros patrocinadores do Chainspace incluem a Lemniscap e a MW Partners.

Estratégia. Um porta-voz do Facebook confirmou ao Cheddar que a empresa havia contratado funcionários da Chainspace, mas se recusou a comentar sobre contratações específicas. Ainda de acordo com o porta-voz, o Facebook não está adquirindo nenhuma tecnologia da Chainspace.

“Como muitas outras empresas, o Facebook está explorando maneiras de alavancar o poder da tecnologia blockchain. Esta nova equipe está explorando muitos aplicativos diferentes. Não temos mais nada para compartilhar.”

Interesse. O Cheddar publicou no ano passado que o Facebook estudava lançar sua própria moeda virtual. Recentemente, a agência de notícias Bloomberg disse que a nova criptomoeda deverá ser apoiada em em créditos fiduciários e poderá ser distribuída pelo WhatsApp.

O Facebook ainda pode adquirir mais empresas de blockchain. A rede social também manteve conversas com a Algorand, uma plataforma de pagamentos baseada em blockchain, que arrecadou cerca de US$ 66 milhões até o momento. O Algorand não comentou o assunto.

O Facebook Messenger já permite que usuários transfiram dinheiro pelo aplicativo – entretanto, a ferramenta só está disponível no Estados Unidos, Reino Unido e França. O mensageiro da rede social costuma antecipar tendências e recursos que acabam no WhatsApp.