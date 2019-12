Dado Ruvic /Reuters Facebook planeja sistema operacional próprio

O Facebook está desenvolvendo um sistema operacional próprio para os óculos de realidade virtual da Oculus. Atualmente, os dispositivos rodam uma versão customizada do Android, do Google. A ideia da empresa controlada por Mark Zuckerberg, segundo o site The Information, é reduzir a dependência do rival.

Para tocar o projeto, o Facebook trouxe Mark Lucovsky, um dos coautores da arquitetura do Windows NT - a versão corporativa do sistema operacional da Microsoft é considerada uma das melhores da história. "Queremos realmente ter certeza de que a próxima geração tem espaço para nós. Não acreditamos que podemos confiar no mercado ou nos competidores para garantir isso. Teremos nós mesmos que fazer", disse à publicação Andrew Bosworth, vice-presidente de hardware do Facebook.

Um das grandes apostas do Facebook para o futuro é a realidade virtual, como contou Mark Zuckerberg ao Estado em setembro. Com um sistema operacional próprio, a empresa poderia ter mais controles dos recursos sociais e das ferramentas de privacidade. Também dependenria menos de correções e atualizações feitos pelo Google. Segundo o site TechCrunch, a empreitada poderia ser utilizada também para a criação de óculos de realidade aumentada do Instagram.

Ainda não é possível saber, porém, quando o novo operacional pode estrear ou quais produtos podem recebê-lo.