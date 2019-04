REUTERS/Robert Galbraith A rede social trabalha nesse projeto desde o começo de 2018, segundo a CNBC

O Facebook está desenvolvendo um assistente de voz para competir com o Google Assistant, com a Alexa, da Amazon, e com a Siri, da Apple. A informação é do site CNBC, que conversou com pessoas familiarizadas com o assunto. Segundo a reportagem, a rede social trabalha nesse projeto desde o começo de 2018.

A CNBC afirma que o responsável pelo desenvolvimento do assistente de voz do Facebook é o grupo que trabalha em hardwares como a Oculus, empresa de realidade virtual do Facebook.

De acordo com dois ex-funcionários do Facebook, que deixaram a empresa recentemente, o time que está criando o assistente fica na cidade de Redmond, em Washington. A diretora de realidade aumentada e virtual do Facebook, Ira Snyder, também está liderando o desenvolvimento do assistente.

Não se sabe exatamente como o Facebook vai usar o assistente, mas é provável que ele seja integrado ao Portal, dispositivo para chamadas de vídeo da empresa, e o Oculus. O Portal foi anunciado em outubro do ano passado, com a promessa de conectar amigos e família, como se estivessem conversando no mesmo ambiente.