As ações do Facebook subiram mais de 2% após o fechamento do mercado, após a maior rede social do mundo anunciar resultados melhores que o esperado para o quatro trimestre do ano fiscal de 2016, encerrado em 31 de dezembro. A rede social registrou um crescimento de 17% em seu número de usuários no último ano, chegando a 1,86 bilhão de pessoas conectadas. O resultado coloca o site cada vez mais perto de alcançar 2 bilhões de usuários ativos mensais.

Os resultados trazem esperança aos investidores, que estavam preocupados com a desaceleração do crescimento da plataforma. Atualmente, o Facebook enfrenta dúvidas sobre se conseguirá manter seu sucesso, à medida em que chega ao seu "teto" de usuários -- já que o site é proibido na China ­-- além de ser criticado pela alta disseminação de notícias falsas.

O número de usuários da rede social em dispositivos deu um salto de 23% em relação ao quarto trimestre de 2015, chegando a 1,15 bilhão de pessoas. Segundo a empresa, cerca de 90% dos usuários cadastrados acessam a rede social por meio de smartphones e tablets. Além da rede social, o Facebook também inclui outras propriedades que possuem ampla base de usuários, como o aplicativo de fotos Instagram e o aplicativo de mensagens WhatsApp.

Apesar dos bons resultados, muitos analistas afirmam que o Facebook poderá deixar de atingir as expectativas nos próximos trimestres. "Eu acredito que a taxa de crescimento vai diminuir, mas vai continuar ainda assim bastante alta", diz o analista Michael Pachter, da consultoria Wedbush Securities. "Eles cresceram 57% em 2016 e, pelas nossas estimativas, a empresa terá 'apenas' 38% de crescimento na receita em 2017. Ainda assim, é impressionante.

Entre o quarto trimestre de 2015 e o mesmo período de 2016, a receita total do Facebook passou de US$ 5,84 bilhões para US$ 8,81 bilhões. Os analistas esperavam que a empresa alcançasse uma receita de US$ 8,51 bilhões no quarto trimestre de 2016.

Revés. A empresa sofreu uma derrota nesta quarta-feira, pouco antes do fechamento do mercado. Um juri no Texas decidiu que o Facebook, que é dono da empresa de realidade virtual Oculus, pague US$ 500 milhões em indenização à ZeniMax Media Inc, distribuidora de games que é dona da Betesda (de games como Skyrim e Doom), que acusa a Oculus de ter roubado sua tecnologia de óculos de realidade virtual.

Segundo Pacher, o Facebook deve entrar com recurso na Justiça do Texas, mas o revés não deve representar prejuízos para a empresa. "Mesmo que o Facebook tenha que pagar US$ 300 milhões, é menos do que US$ 0,10 por ação e eles têm US$ 29,5 bilhões em dinheiro."