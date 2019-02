Amy Lombard/NYT Facebook está tentando encontrar uma forma de atrair os mais jovens

O Facebook está reestruturando sua equipe de aplicativos para adolescentes e crianças, informou o site americano Recode. Entre as mudanças previstas pela rede social está a desistência de um aplicativo de memes e está duplicando a equipe do Messenger Kids.

Segundo a reportagem, a equipe voltada para criar aplicativos para jovens tem mais de 100 funcionários foi alertada que projetos seriam descontinuados e parte dos colaboradores seria remanejada para a versão Kids do Messenger, criada para crianças menores de 13 anos.

Entre as apostas descontinuadas está o aplicativo de memes LOL – um serviço que sequer chegou às lojas de apps tem hoje 100 usuários de testes; e uma rede social para ensino médio, que permitia a conexão entre adolescentes que estudassem juntos, um movimento semelhante aos primórdios do Facebook.

De acordo com um porta-voz do Facebook, a desistência de alguns aplicativos não significa o fim da equipe voltada para produtos para adolescente. O plano é reduzir um número de projetos menores que o grupo está testando e, ao invés disso, focar em coisas que o Facebook acredita ter mais sucesso. O Messenger Kids, apesar de todos os tipos de preocupações com a privacidade de organizações externas, é um dos que deve se manter nessa categoria.

A rede social pena para se manter popular entre os mais novos. Entre os favoritos desse público estão aplicativos como o TikTok e YouTube.