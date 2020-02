Elijah Nouvelage/Reuters Facebook está testando abas no feed de notícias

O Facebook está testando uma mudança em como o conteúdo do feed de notícias é organizado na versão para dispositivos móveis do seu aplicativo. O novo design teria abas para agrupar de três maneiras o conteúdo: posts mais relevantes, posts mais recentes e posts já visualizados.

A mudança foi encontrada no código do app do Facebook para Android por Jane Manchun Wong, desenvolvedora especialista em detectar novidades e testes em aplicativos populares. Se implementada, o novo design do feed seria a primeira grande mudança da ferramenta desde 2013, quando o Facebook imaginava feeds específicos para fotos, música e conteúdos apenas de amigos - o projeto foi descartado posteriormente.

Já é possível acessar conteúdos mais recentes ou já vistos no Facebook - a mudança facilitaria o acesso. Ao site TechCrunch, a empresa confirmou que está testando o recurso internamente e que pode fazer um teste 'externo', com um grupos de usuários.

Se implementado, o novo feed de notícias poderia oferecer possibilidades de os usuários driblarem o algoritmo do Facebook que determina quais são os conteúdos exibidos atualmente para cada pessoa - o formato é criticado por aprisionar os usuários em bolhas de conteúdo, o que serviria para alimentar a radicalização vista na plataforma em anos recentes.

Para o Facebook, a mudança também pode ser bom negócio: ela ajudaria a manter na plataforma por mais tempo pessoas que desistem de navegar ao encontrarem conteúdos irrelevantes que foram selecionados pelo algoritmo.