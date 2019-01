Marcio Jose Sanchez/AP Ideia de unificar sistema de mensagem entre aplicativos seria de Mark Zuckerberg, diz jornal

O diretor executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, está planejando unificar o serviço de mensagens de aplicativos como WhatsApp, Instagram e Facebook Messenger, informou o jornal The New York Times nesta sexta-feira, 25. Os três serviços, no entanto, continuarão como aplicativos independentes, disse a reportagem, citando quatro pessoas envolvidas no projeto.

Segundo a reportagem, após a integração, um usuário do Facebook, por exemplo, poderá enviar uma mensagem criptografada para alguém que tenha apenas uma conta no WhatsApp, de acordo com o relatório. A criptografia de ponta a ponta protege as mensagens de serem visualizadas por qualquer pessoa, exceto os participantes da conversa.

A mudança, diz a reportagem, ainda estaria nos estágios iniciais e deve ser concluído entre o final deste ano ou início de 2020. O Facebook não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.