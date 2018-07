David Ruvic/ Reuters É a primeira vez que o Facebook revela quais foram os países mais afetados pelo uso indevido de aplicativos para a obtenção de dados pessoais pela consultoria

O Facebook anunciou nessa quarta-feira, 14, que bloqueou a página oficial e o perfil dos líderes do grupo de extrema-direita “Britain First” (“Grã-Bretanha em primeiro lugar”, na tradução livre do inglês) por quebrar regras contra a incitação de ódio na rede social.

A rede social disse que não costuma remover os posts ou páginas com conteúdo controverso e que por vezes os usuários reclamam dessa postura. Mas que, mesmo após uma série de notificações oficiais, o grupo de extrema-direita quebrou as regras da plataforma contra o ódio com postagens contrárias ao islamismo.

“Somos uma plataforma aberta para todas as ideias e o discurso político faz parte da liberdade expressão, mas há momentos em que o discurso político legítimo cruza a linha e se torna um discurso destinado a provocar o ódio contra grupos em nossa sociedade”, disse a rede social em uma postagem em seu blog oficial.

O grupo. Apesar de repetidamente tentar eleger candidatos ao governo, o Britain First não tem forte influência política nas eleições. Por outro lado, tem encontrado nas redes sociais espaço para conquistar novos membros pelo mundo. No Facebook, a página oficial do grupo tinha mais de 2 milhões de curtidas e no Twitter ficou famoso após ter algumas de suas publicações compartilhadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O islamismo é o principal foco do discurso de ódio deste grupo que defende invasões de mesquitas na Grã Bretanha e a filmagens de áreas consideradas sagradas pela religião. O grupo também faz panfletagem com discurso de ódio contra o Islã.

Não é a primeira vez que o grupo chama atenção da mídia. Em junho de 2016, um deputado britânico do partido trabalhista chamado Jo Cox foi morto a facadas por um terrorista de extrema-direita conhecido por Thomas Mair. Segundo testemunhas, antes de desferir os golpes, Mair gritou “Britain First” e dizia que o parlamentar era um traidor. A conexão do assassino com o grupo extremista nunca foi provada, mas desde então acionou um sinal de alerta em relação ao seus membros.

Postura. O Facebook tem anunciado desde o início do ano que fortaleceu sua postura contra a propagação de notícias falsas e discurso de ódio. A rede social tem recebido críticas de dezenas de especialistas e governos por permitir a divulgação de conteúdo nocivo à democracia e bem estar dos usuários.

O governo americano chegou a insinuar a necessidade de impor possíveis regulações para o algoritmo das redes sociais. Em resposta, o criador do Facebook, Mark Zuckerberg disse que iria focar em "consertar" a rede social este ano e desde então tem feito alterações como mudaças no algoritmo de distribuição de postagens.