Stephen Lam/Reuters A recomendação é que os funcionários trabalhem em casa até o final do mês

O Facebook disse nesta quinta-feira, 5, que um funcionário terceirizado em seu escritório em Seattle foi diagnosticado com coronavírus e que irá fechar o local até 9 de março.

"Um contratado de nosso escritório no Stadium East foi diagnosticado com o COVID-19", disse uma porta-voz da empresa em comunicado.

Seattle, no estado de Washington, foi muito afetada pelo vírus nos Estados Unidos. O número de casos na cidade subiu para 39 e as mortes para 10 na quarta-feira, 4, contra 27 casos e nove mortes no dia anterior, afirmou o Departamento de Saúde do Estado de Washington.

A Amazon seguiu Facebook e Microsoft e recomendou que seus funcionários de Seattle trabalhem de casa até o final do mês, depois que um dos empregados da gigante do varejo testou positivo para o coronavírus na terça-feira, 3.

O funcionário da Amazon trabalhou no complexo de escritórios South Lake Union em Seattle. Dois outros funcionários da empresa em Milão também foram infectados com o vírus.

A Microsoft disse na quarta-feira que alguns funcionários "essenciais" devem continuar indo para seus locais de trabalho e que a empresa seguirá as diretrizes do governo para desinfetar suas instalações.