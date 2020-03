Sergio Neves/Estadão Bastidores dos principais jogos serão mostrados com exclusividade pelo Facebook Watch

Torcedores de 11 dos maiores clubes de futebol do Brasil agora poderão ter acesso a conteúdos exclusivos do seu time no Facebook. A empresa de Zuckerberg fechou uma parceria entre os clubes brasileiros e a rede social, que passa oferecer mais de 800 vídeos através do Facebook Watch, plataforma de vídeos do Facebook.

No acordo, Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, Vasco, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Internacional, Grêmio e Athletico Paranaense terão vídeos produzidos pela parceria veículados em suas páginas oficiais do Facebook - estão previstos materiais inéditos como bastidores de partidas e curiosidades sobre os clubes. Serão quase 70 horas de conteúdo disponível para os torcedores, segundo a empresa.

“Essa parceria com alguns dos maiores clubes do País traz uma variedade ainda maior de conteúdos esportivos exclusivos para o Facebook Watch, onde os fãs de futebol podem encontrar um espaço único de conexão e interação com o seu time do coração e com a comunidade no Facebook", afirma em nota Pitter Rodriguez, líder de parcerias esportivas do Facebook no Brasil.

O conteúdo esportivo na plataforma do Facebook não é novidade. Entre as transmissões, a rede social tem os direitos da Copa Libertadores da América e da UEFA Champions League, em parceria com o canal Esporte Interativo.