Tiago Queiroz/Estadão Edvânia Souza é uma das alunas do Estação Hack, do Facebook

O Facebook quer formar mão de obra qualificada para tecnologia no Brasil em seu primeiro centro para startups no mundo, a Estação Hack. Inaugurado ontem na Avenida Paulista, o espaço terá cursos para jovens de baixa renda interessados em aprender programação, numa estratégia traçada pela empresa para se diferenciar de outros espaços similares na cidade, como o Google Campus e o Cubo, do Itaú.

“Ao formar profissionais, o Facebook tem um diferencial”, diz Maria Rita Spina, diretora executiva do Anjos do Brasil, principal grupo de investidores anjos do País. “De quebra, também atrai empreendedores e startups com dificuldades de montar suas equipes.”

No primeiro ano do Estação Hack, a empresa pretende oferecer 7,5 mil bolsas de estudos para jovens interessados em aprender noções de programação, desenvolvimento de aplicativos e empreendedorismo digital.

Para isso, o Estado apurou que a empresa deve desembolsar ao menos R$ 6,5 milhões anualmente com o aluguel de um andar em um centro de coworking na Avenida Paulista, estações de trabalho e o subsídio das bolsas de estudos. Além dos cursos, o espaço também vai receber dez startups residentes, com negócios de impacto social.

No caso do curso de programação, oferecido pela MadCode – uma das escolas contratadas pelo Facebook –, o foco principal é explicar os princípios básicos. Só depois, eles aprendem a programar. “Muitos alunos têm dificuldades em fazer as contas básicas de matemática”, diz Daniel Cleffi, cofundador da MadCode.

Gargalo. Com o novo projeto, o Facebook pode ajudar a reduzir o déficit de programadores no País, que será de 408 mil profissionais em 2020, segundo projeção da Associação para a Promoção da Excelência do Software Brasileiro (Softex).

Para Rogério Tamassia, presidente executivo da aceleradora Liga Ventures, a empresa quer fazer a ponte entre academia e o mercado de trabalho. “Nem as escolas, nem o governo têm conseguido suprir a deficiência de mão de obra”, avalia.