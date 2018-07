Facebook A câmera interna do aplicativo do Facebook também ganhou uma reformulação, que ganhou a possibilidade de usar filtros, máscaras e molduras

O Facebook ganhou uma nova função nesta terça-feira, 28: mais uma vez, a empresa de Mark Zuckerberg liberou uma forma dos usuários criarem mensagens em foto e vídeo que somem em até 24 horas. Trata-se da chamada função Stories, que já havia aparecido em outros aplicativos da empresa.

A câmera interna do aplicativo do Facebook também ganhou uma reformulação, que ganhou a possibilidade de usar filtros, máscaras e molduras – a nova câmera estará disponível no canto superior esquerdo do app do Facebook ou ao deslizar a tela principal para a direita, como hoje acontece no Instagram.

Além disso, uma terceira função, chamada de Direct, também foi lançada pela rede social: nela, é possível mandar mensagens efêmeras para amigos – elas poderão ser visualizadas apenas duas vezes pelo usuário.

Imitação. Juntas, as três funções imitam as principais características do Snapchat, aplicativo que o Facebook tentou comprar em 2014 por US$ 3 bilhões e não foi bem sucedido – Evan Spiegel, cofundador do Snapchat (hoje chamado de Snap) recusou a proposta para seguir seu caminho próprio no mundo das redes sociais.

Hoje, o Snapchat é uma das principais ameaças no mundo das redes sociais ao Facebook, ainda que os números das duas empresas estejam distantes – o Facebook tem hoje 1,9 bilhão de usuários em todo o mundo, o WhatsApp e o Messenger têm mais de 1 bilhão e o Instagram tem cerca de 600 milhões, enquanto o Snapchat tem apenas 158 milhões de usuários diários.

Retrospectiva. No início deste mês, a empresa lançou o Messenger Day, para o Facebook Messenger, que deixa usuários criarem fotos e vídeos efêmeros, que se apagam após 24 horas.

Em dezembro, o Facebook lançou a Messenger Camera, uma nova atualização para o Facebook Messenger, que possibilida que os usuários tirem fotos e pequenos vídeos, à moda do Snapchat, decorando-a com filtros, texto, desenhos, stickers e até máscaras 3D – fruto da compra do app Masquerade pelo Facebook.

No final de fevereiro, a empresa lançou uma atualização para o WhatsApp que também contém uma função semelhante; no ano passado, a empresa também teve atualizações parecidas para o Instagram, com o Instagram Stories.

No caso do Instagram, a função tem se tornado bastante popular, mas no WhatsApp ela foi rejeitada pelos usuários: nas redes sociais, não são poucos os comentários pedindo o retorno do antigo status em formato de texto – em resposta, o WhatsApp está testando a volta da função em sua versão de testes, disponível para apenas alguns usuários.