Facebook Nova função chegou a três países: Chile, Grécia e Vietnã

Mark Zuckerberg parece incansável em sua batalha para reduzir o público do Snapchat. Nesta quinta-feira, 16, o Facebook ganhou uma atualização para seus aplicativos Android e iOS com a função Stories – aquela na qual os usuários podem enviar mensagens com fotos e vídeos que ficam no ar por até 24 horas.

A função tem sido testada desde janeiro na Irlanda e chegou aos mercados de Chile, Grécia e Vietnã nesta quinta-feira. Ainda não se sabe, porém, quando a função chegará a todos os mercados. De qualquer maneira, é um grande passo para a empresa – o app do Facebook tem 1,7 bilhões de usuários mensalmente ativos.

O Facebook Stories é mais um 'clone' do Snapchat lançado pelo Facebook nos últimos meses. Há uma semana, a empresa lançou o Messenger Day, para o Facebook Messenger – a ferramenta está presente na atualização mais recente do Messenger para Android e iOS.

Em dezembro, o Facebook lançou a Messenger Camera, uma nova atualização para o Facebook Messenger, que possibilida que os usuários tirem fotos e pequenos vídeos, à moda do Snapchat, decorando-a com filtros, texto, desenhos, stickers e até máscaras 3D – fruto da compra do app Masquerade pelo Facebook.

Há três semanas, a empresa lançou uma atualização para o WhatsApp que também contém uma função semelhante; no ano passado, a empresa também teve atualizações parecidas para o Instagram, com o Instagram Stories.

No caso do Instagram, a função tem se tornado bastante popular, mas no WhatsApp ela foi rejeitada pelos usuários: nas redes sociais, não são poucos os comentários pedindo o retorno do antigo status em formato de texto – em resposta, o WhatsApp promoveu a volta da função, agora chamada de Recado.