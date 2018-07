Jardim gigante no teto ajuda no resfriamento do prédio. FOTO: EFE Jardim gigante no teto ajuda no resfriamento do prédio. FOTO: EFE

SÃO PAULO – O Facebook estreou hoje uma nova sede em Menlo Park, no Vale do Silício, batizada de “MPK20″ (Menlo Park Building 20). O novo endereço atraiu atenção mundial por se tratar do maior piso aberto plano do mundo.

Trata-se de uma sala gigante, sem paredes, onde cabem milhares de funcionáros. A proposta é que os funcionários tenham a sensação de que ainda há muito trabalho a ser feito e possam colaborar uns com os outros mais facilmente. “Quando você entrar em nossa sede, queremos que sinta o quanto ainda precisamos fazer em nossa missão para conectar o mundo todo”, disse o diretor executivo da rede social, Mark Zuckerberg.

No total, a nova sede tem 430 mil metros quadrados e capacidade para abrigar 3 mil funcionários. O projeto do novo escritório do Facebook foi desenvolvido pelo arquiteto Frank Gehry, conhecido por projetos arrojados como o Museu Guggenheim, na Espanha.

Um dos principais destaques do espaço é um jardim instalado no telhado do edifício principal, com aproximadamente 90 mil metros quadrados. O jardim suspenso tem mais de 400 árvores, trilhas para caminhada e espaços ao ar livre para sentar e trabalhar. O jardim funciona como uma forma de ajudar no isolamento térmico do edifício, barateando os custos de resfriamento e aquecimento do prédio.

Vários usuários do Instagram foram convidados a conhecer o espaço. Esses usuários e alguns funcionários do Facebook divulgaram imagens da nova sede no aplicativo, o que ajuda a conhecer mais detalhes do espaço. Confira:

FOTO: Instagram/Wei.jien

FOTO: Instagram/coryiander

FOTO: Instagram / Scottshapiro23