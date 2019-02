Elijah Nouvelage/Reuters Facebook encerrou o ano de 2018 superando as estimativas dos investidores

O valor de mercado do Facebook subiu US$ 47 bilhões após o pregão desta quinta-feira, 31, na bolsa de valores Nasdaq – as ações da empresa se valorizaram 10,82% no dia, depois que a rede social divulgou bons resultados no 4º trimestre de 2018, incluindo alta de 61% no lucro, na comparação com o mesmo período do ano anterior.

Agora, a empresa está avaliada em US$ 479 bilhões – é a quinta maior companhia americana listada em bolsa, atrás de Amazon, Microsoft, Apple e Google. A rede social segue, porém, distante de seu pico histórico – US$ 629 bilhões, em 25 de julho do ano passado. No dia seguinte, o Facebook teve a maior perda diária da história de Wall Street: US$ 119 bilhões.

N a quarta-feira, o Facebook divulgou os resultados do último trimestre de 2018, com números que animaram os investidores. Parte do otimismo do mercado se deve ao fato de que a empresa voltou a apresentar bons números e previsões otimistas para o futuro, após dois trimestres com expectativas de redução no ritmo de crescimento de receitas e margens de lucro. A revisão aconteceu após a empresa divulgar que gastaria mais para proteger a segurança e a privacidade de seus usuários após a revelação do caso Cambridge Analytica.

Correção. A empresa de Zuckerberg anunciou na quinta-feira que recuperou seus certificados de desenvolvimento para aplicativos rodados no sistema operacional iOS, da Apple. A rede social tinha perdido o direito de testar e usar aplicativos internos depois que veio à tona a informação de que a companhia coletava dados pessoais de usuários de iPhone e iPad, incluindo conversas privadas trocadas por aplicativos de mensagens, mediante ao pagamento de US$ 20 por mês.