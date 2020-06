Stephen Lam/Reuters Por enquanto, os avisos estarão disponíveis apenas para usuários do Facebook nos Estados Unidos

O Facebook anunciou nesta quinta-feira, 4, que vai impedir que canais de comunicação controlados pelo Estado de diversos países comprem publicidade na rede social nos Estados Unidos. Segundo Nathaniel Gleicher, chefe de políticas de segurança do Facebook, a plataforma está sendo cautelosa para evitar possíveis conteúdos manipuladores voltados para a campanha presidencial dos EUA deste ano.

A plataforma também estaria trabalhando na adição de etiquetas nos posts para tornar transparente ao usuário quais anúncios e publicações foram feitos por esses órgãos controlados pelo Estado. O aviso será direcionado à entidades globais, como etiquetas em publicações de agências de notícias da China, do Irã e da Rússia, que são controlados pelo governo, por exemplo.

Por enquanto, os avisos estarão disponíveis apenas para usuários do Facebook nos Estados Unidos, mas a ferramenta pode ainda se estender para outros países. De acordo com Gleicher, a empresa está impossibilitando o impulsionamento pago dessas postagens, mas não removendo os conteúdos porque em alguns lugares, as mídias apoiadas pelos governos é a única forma de informação sobre as notícias locais.

Ainda, para o Facebook, as agências consideradas como controladas pelo Estado são aquelas que não só são financiadas pelo governo mas também possuem funcionários que atuam na escolha da linha editorial.