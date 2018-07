Dado Ruvic/Reuters Facebook lança programa de aceleração para empresas de mídia

A rede social Facebook anunciou nesta terça-feira, 27, um investimento de US$ 3 milhões em um novo programa para impulsionar o número de assinantes de veículos de comunicação nos Estados Unidos. O projeto funcionará como uma aceleradora, formato comum no ecossistema de startups, que receberá representantes de um grupo entre 10 e 15 jornais e sites para oferecer mentoria e capacitação, além de permitir que eles desenvolvam projetos com o objetivo de aumentar o número de seus assinantes.

"Nós geralmente falamos com os veículos de imprensa sobre o futuro do jornalismo e eles nos dizem que assinantes digitais são críticos para a sustentabilidade do negócio em longo prazo", afirmou a chefe de parcerias com imprensa do Facebook, Campbell Brown, em postagem no site oficial.

De acordo com a empresa, Tim Griggs, ex-executivo do jornal The New York Times e consultor na área digital, desenvolveu o currículo do programa, que inclui capacitação sobre como entender a audiência online, construir planos de marketing digital e sobre o processo de aquisição de assinantes digitais. Para participar, os veículos deverão se reunir pessoalmente com a equipe do Facebook uma vez por mês. Nesses encontros, eles terão treinamentos, mas não restritos ao uso de ferramentas do Facebook. A empresa oferecerá verba para o desenvolvimento dos projetos.

Entre os veículos que participarão da primeira turma da aceleradora estão os jornais The Boston Globe, The Chicago Tribune, The San Francisco Chronicle e The Seattle Times. Segundo o Facebook, os materiais e conclusões obtidas durante o programa serão compartilhados com outros veículos americanos por meio de associações, como Local Media Consortium, Local Media Association e News Media Alliance.

A empresa afirmou que, para além do programa, anunciará outros investimentos adicionais em breve "em organizações e programas comprometidos em fortalecer o futuro do jornalismo", mas não divulgou outros detalhes.

Polêmica. O anúncio feito por Campbell acontece menos de um mês depois de a executiva virar alvo de críticas após dizer que "seu trabalho não é fazer a imprensa feliz". A declaração foi feita durante a conferência Code Media, realizada no início de fevereiro na Califórnia, nos Estados Unidos. Na ocasião, Campbell rebateu as fortes críticas durante o evento sobre as mudanças que o Facebook promoveu em sua linha do tempo, reduzindo o alcance de postagens de notícias no site, ao mesmo tempo em que fortaleceu a presença de postagens de amigos e familiares de seus usuários.

O novo programa faz parte da iniciativa Facebook para Jornalismo, anunciada pela rede social em janeiro do ano passado. O objetivo da empresa, na época, era colaborar com os veículos de comunicação para oferecer ferramentas que permitam entender a forma como as pessoas consomem notícias na rede social. Desde então, os ventos mudaram e a empresa tem sido criticada constantemente pelas estratégias adotadas para conter o fenômeno das notícias falsas, que tomaram a rede social nos últimos anos. Para muitos especialistas, algumas das medidas podem ter efeito contrário ao desejado, impulsionando ainda mais a circulação de informações inverídicas na rede social.