Jose Luis Magana/AP Photo Sheryl Sandberg deixa o Facebook após 14 anos

Sheryl Sandberg está na mira de advogados da Meta, holding do Facebook, que estão investigando o uso de recursos da empresa pela ex-chefe de operações. A informação foi publicada pelo jornal americano Wall Street Journal, que conversou com pessoas próximas da executiva no Facebook.

De acordo com o jornal, vários funcionários que tinham algum conhecimento da investigação conduzida pelo Facebook foram entrevistados. Ainda, o jornal informou que as investigações não são novas. Sheryl estaria sendo investigada pelo caso desde o final do ano passado.

Meta e Sheryl foram procurados pela agência de notícias Reuters para comenta o assunto, mas não responderam imediatamente.

Entre as atividades que estão sendo examinadas está o trabalho dos funcionários do Facebook para a fundação de Sandberg, Lean In, e para escrever e promover seu segundo livro, "Option B: Enfrentando a Adversidade, Construindo Resiliência e Encontrando Alegria", acrescentou o relatório.

No início de junho, Sandberg, cuja estreita parceria com o CEO Mark Zuckerberg impulsionou o crescimento da maior rede social do mundo, anunciou sua saída da empresa após 14 anos na última semana.

O diretor de crescimento Javier Olivan vai assumir o cargo de diretor de operações, embora Zuckerberg tenha dito que não planeja substituir o papel de Sandberg diretamente dentro da estrutura existente da empresa.

Sandberg disse que continuará atuando no conselho da Meta depois de deixar a empresa no outono./COM REUTERS