Dado Ruvic/Reuters Facebook investirá em jornalismo local

O Facebook anunciou nesta terça-feira,15, que fará um investimento de US$ 300 milhões, nos próximos três anos, para apoiar o desenvolvimento de jornalismo regional em todo o mundo. A medida é mais um passo da rede social para “fazer as pazes” com a imprensa – nos últimos anos, a companhia tem enfrentado críticas intensas sobre o seu papel na erosão dos negócios de mídia em todo o mundo, além de ser responsabilizada pela disseminação de notícias falsas.

Segundo a companhia, o investimento em tempo e dinheiro é uma expansão significante de um plano para ajudar redações dos EUA – e, depois, de outros países – a criar e manter modelos de negócios sustentáveis.

Ao contrário de investimentos anteriores em jornalismo, essa nova rodada se diferencia por não ser ligada a produtos do Facebook, disseram beneficiários do investimento. “Continuaremos a combater notícias falsas (fake news), desinformação e notícias de baixa qualidade no Facebook”, disse em comunicado Campbell Brown, vice-presidente de parcerias de notícias globais do Facebook. “Também temos uma oportunidade, e a responsabilidade, de ajudar veículos de imprensa locais a crescer e prosperar”.

A primeira rodada de investimentos será feita nos Estados Unidos e concentrará recursos para o desenvolvimento de jornais regionais; pesquisas sobre maneiras de usar a tecnologia para apurar reportagens, além da criação de novos produtos. Haverá também um programa de incentivo para formação de jornalistas dentro das comunidades – serão mil profissionais inseridos em redações nos próximos cinco anos.

Entre os beneficiários, estão centros de pesquisa e desenvolvimento, como o Pulitzer Center o Knight Lenfest Local News Transformation Fund, ou o Local Media Consortium, uma aliança de 80 empresas jornalísticas que representa 2,2 mil veículos.

À agência de notícias Reuters, Fran Wills, presidente executivo do consórcio, disse que o Facebook está ajudando o grupo a criar um programa de conteúdo patrocinado para atrair novos anunciantes. “É interesse deles ter na plataforma o máximo possível de conteúdo com credibilidade e isso beneficia diretamente os consumidores”, disse.

Procurado para saber se fará investimentos do tipo no Brasil, o Facebook não respondeu às solicitações da reportagem.

Não é a primeira vez que o Facebook anuncia investimentos para incentivar o jornalismo: no ano passado, a empresa aportou US$ 3 milhões em uma aceleradora de jornais, com a participação de veículos como San Francisco Chronicle, Denver Post e Seattle Times.

O novo projeto faz parte da iniciativa Facebook para Jornalismo, anunciada pela rede em 2017. O objetivo da empresa, na época, era colaborar com jornais para entender como o público consome notícias na rede social.