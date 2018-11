Lasso Novo aplicativo do Facebook, versão beta de Lasso está disponível apenas nos EUA

O Facebook está lançando um aplicativo de vídeos de curta duração semelhante ao Musical.ly - hoje chamado de TikTok, informou o site americano TechCrunch. O novo dispositivo de Mark Zuckerberg, chamado de Lasso, já está disponível para usuários de iOS e Android nos Estados Unidos.

Assim como o famoso corrente, o Lasso permite que usuários gravem vídeos curtos de até 15 segundos com trilhas sonoras e compartilhem com seus amigos. O aplicativo usa algoritmo para sugerir vídeos novos, mas também permite que usuários cliquem em hashtags ou em uma página de navegação de coleções temáticas.

Na prática, os americanos podem lançar mão de milhões de músicas do catálogo do aplicativo para fazer suas dublagens. Como não há efeitos de realidade aumentada ou filtros malucos como no aplicativo rival chinês TikTok, os usuários estão aproveitando os recursos de gravação lenta e rápida para criar clipes divertidos.

“O Lasso é um novo aplicativo independente para vídeos curtos e divertidos – para assuntos de comédia, beleza, mundo fitness e muito mais. Estamos empolgados com o potencial e com o feedback de usuários e criadores”, disse um porta-voz do Facebook ao TechCrunch.

O aplicativo é uma das formas encontradas pelo Facebook para usar as licenças de música que adquiriu recentemente. Desde o ano passado, a rede social está fechando acordo com gravadoras, incluindo Universal, Sony e Warner.

Desafios. Especialistas alertam que talvez o lançamento do Lasso tenha acontecido tarde demais. Isso porque, o rival TikTok tem tido um crescimento épico nos últimos meses, transformando-se em um fenômeno global que ultrapassou o Facebook, Instagram, Snapchat e YouTube em downloads no mês de outubro.

A inspiração do Facebook no musical.ly não é a primeira cópia da rede social. O Instagram e o Facebook clonaram o serviço de fotos e vídeos instantâneos do Snapchat e o chamaram de Sories, uma das principais ferramentas da empresa nos últimos meses.

Dessa vez, o Lasso surge como um produto novo, ao invés de mais um incremento em um dos aplicativos de sucesso do grupo Facebook. Segundo especialistas, o desafio agora é convencer que criadores de conteúdo façam download de mais um aplicativo do grupo e engajar novos seguidores.