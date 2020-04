Facebook Casais poderão dividir momentos e memórias no app, criado por equipe experimental do Facebook

O Facebook lançou na terça-feira, 7, um novo aplicativo de mensagens para casais chamado Tuned. No app, parceiros em um relacionamento podem conversar, trocar fotos e músicas, além de ter uma linha do tempo de memórias compartilhadas. A ideia é estimular a interação de atividades além dos meios tradicionais.

Atualmente, o aplicativo está disponível apenas na App Store da Apple nos Estados Unidos e no Canadá, de acordo com dados do site da indústria Sensor Tower.

O The Information, site americano que divulgou a notícia pela primeira vez, disse que o produto foi desenvolvido por uma pequena equipe do Facebook, chamada New Product Experimentation (NPE), que tem a tarefa de criar novos produtos de mídia social do zero. O NPE descreve o aplicativo como "um espaço privado onde você e seu parceiro significativo podem ser apenas vocês mesmos".

Atualmente, o Tuned está classificado como o número 872 nos Estados Unidos e o número 550 no Canadá na categoria de redes sociais, disse a Sensor Tower.