Facebook Função será ativada por 30 dias e poderá ser renovada; usuário receberá aviso perto de fim do prazo

Não aguenta mais ver as fotos daquele amigo se gabando das férias ou falando de política na sua timeline do Facebook – mas não quer perder a amizade? O Facebook acaba de inventar uma nova função para resolver os seus problemas.

Chamada de Snooze, a funcionalidade vai permitir que o usuário deixe de seguir as publicações de um amigo, de uma página ou de um grupo específico por cerca de 30 dias. Snooze, vale lembrar, é o nome em inglês do botão Soneca do despertador, que prolonga o sono matinal por mais alguns minutinhos.

"Com o Snooze, você não precisa deixar de seguir os posts de seus amigos, mas às vezes você precisa de um alívio", explica Shruthi Muraleedharan, gerente de produto do Facebook, em post publicado no blog da empresa.

Segundo o Facebook, o amigo, página ou grupo que for "calado" não será avisado – como já acontece quando um usuário deixa de seguir um amigo. A rede social diz ainda que o usuário será avisado quando um de seus períodos de Snooze estiver para acabar. A configuração também poderá ser revertida a qualquer momento, alega o Facebook.

Ainda não há previsão exata para quando a funcionalidade chegará ao Brasil – procurado pelo Estado, o Facebook disse que o recurso será liberado gradualmente em todo o mundo nos próximos dias.