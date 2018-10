Facebook Rede social de Mark Zuckerberg lançou no Brasil ferramenta de contexto para notícias

O Facebook lançou no Brasil nesta terça-feira, 9, sua ferramenta de contexto de notícias que dará aos usuários mais informações sobre os veículos de comunicação e os artigos que aparecem para elas na rede social. O recurso já estava disponível nos Estados Unidos e agora, além do Brasil, poderá ser usada também na Argentina, Colômbia e México.

Quando uma reportagem é compartilhada na rede social, o Facebook mostrará informações do Wikipedia sobre a empresa de mídia que produziu a notícia. Também estarão disponíveis artigos relacionados ao mesmo assunto, informações de compartilhamento e uma opção de seguir a página da empresa.

A ferramenta mostrará ainda outras reportagens recentemente publicadas pelo veículo de comunicação, além da lista de amigos que já compartilharam a mesma reportagem.

O Facebook garantiu que a ferramenta foi desenvolvida com base nos comentários de diversas pessoas e de veículos de comunicação.

“Desenvolver uma maneira de fornecer um contexto objetivo sobre as histórias que as pessoas veem no Facebook foi um desafio único de design”, disse a empresa em um comunicado.

Futuro. A rede social ainda está testando nos Estados Unidos se fica mais fácil avaliar a credibilidade de um artigo quando o Facebook fornece mais informações sobre o autor da reportagem.

No teste, usuários podem clicar no nome do repórter para ver informações adicionais, incluindo uma discrição sobre ele no Wikipedia e um botão para seguir a página ou perfil do jornalista na rede social. Esta última ferramenta precisaria de uma habilitação do próprio jornalista para permitir a associação de sua página ou perfil à publicação.