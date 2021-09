Regis Duvignau/Reuters Facebook amplia foco em soluções para e-commerce nas redes sociais

O Facebook anunciou nesta quinta-feira, 16, o lançamento de novas ferramentas para as empresas encontrarem e conversarem com potenciais clientes em seus aplicativos. O objetivo é se tornar o principal destino para compras online, utilizando as redes sociais da empresa (dona também do Instagram e WhatsApp) para expandir o público.

Empresas poderão adicionar um botão em seus perfis do Instagram para permitir que as pessoas enviem uma mensagem por WhatsApp para a empresa com um clique.

Integrar o WhatsApp é particularmente importante para clientes em países como Índia e Brasil, onde o aplicativo de mensagens é amplamente usado, declarou Karandeep Anand, vice-presidente de produtos de negócios do Facebook.

O Facebook disse que vai começar a testar a capacidade das marcas de enviar e-mails por meio de um recurso que permite gerenciar a presença nos aplicativos do site de mídia social, a fim de simplificar a forma como as empresas chegam aos clientes.

A empresa também testará novas contas de trabalho para permitir que os funcionários gerenciem páginas de negócios sem precisar fazer login com suas contas pessoais.

Os recursos ajudarão o Facebook, já líder em publicidade digital, a oferecer experiências de compra personalizadas aos usuários, disse Anand

O anúncio ocorreu um dia após o WhatsApp começar a oferecer um novo recurso exclusivo à cidade de São Paulo para permitir que usuários encontrem lojas e serviços por meio de um diretório no aplicativo, dentro da estratégia de reforçar o comércio eletrônico no mensageiro.