Às vésperas do lançamento do filme Star Wars: A Ascensão Skywalker, o Facebook revelou uma nova configuração que permite que os fãs utilizem filtros, figurinhas, reações e outros recursos da saga nas conversas do aplicativo Messenger no celular. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 12, em parceria com a Disney, detentora dos direitos dos filmes.

Entre os efeitos disponibilizados para o Messenger, estão figurinhas e reações, como as que o Facebook em postagens normais do feed de notícias. Ao invés de corações e emojis comuns, é possível reagir com expressões dos personagens BB8, Rey e Kylo ou então reprovar alguma mensagem com um sinal negativo de um Stormtrooper. O tema é como um modo noturno, mas com fundo intergalático na tela.

Também é possível enviar fotos, vídeos e fazer chamadas com efeitos em realidade aumentada. Nesse recurso, são três opções de filtro que reproduzem luzes e temas intergaláticos, além personagens do filme.

Star Wars: A Ascensão Skywalker é o último capítulo da saga e tem pré-estreia nos cinemas em 19 de dezembro.

Como usar

Para habilitar as configurações temáticas é necessário ter baixada a versão mais atual do Facebook Messenger, disponível na loja de aplicativos Google Play e na Apple Store. Feito isso, é só trocar o tema da conversa para o de Star Wars, clicando no nome do contato. Para as figurinhas, é necessário ainda baixar um pacote com o conteúdo, encontrado na área de emojis, dentro da conversa.